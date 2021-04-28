Кабмин утвердил норматив дивидендов с исключениями для четырех госпредприятий
Кабинет министров утвердил постановление о базовом нормативе отчисления доли прибыли государственных предприятий, направляемой на выплату дивидендов за 2020 год. Норматив составит 50% от прибыли.
Решение принято на заседании правительства 28 апреля, которое транслировалось на Youtube.
В то же время для "Укргидроэнерго" и Ощадбанка базовый норматив составит 30%, для ПриватБанка - 80%, для НАК "Нафтогаз Украины" - 95%.
"Субъектам управления корпоративными правами государства в случае невыплаты до 1 июля 2021 года субъектом хозяйствования дивидендов в государственный бюджет по результатам его финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году принять меры к расторжению контракта с руководителем такого субъекта хозяйствования", - говорится в документе.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законом "О государственном бюджете Украины на 2021 год" предусмотрено поступление от дивидендов госпредприятий на сумму 24,4 млрд гривен. Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд гривен.
Вместе с тем, НАК "Нафтогаз Украины" получил за год убыток.
Без учета поступлений дивидендов от НАК "Нафтогаз Украины" поступления в государственный бюджет от уплаты дивидендов ожидаются на уровне 23,2 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 21 апреля отправил на доработку проект постановления о базовом нормативе отчисления доли прибыли государственных предприятий, направляемой на выплату дивидендов за 2020 год. Решение принято по предложению министра экономики Игоря Петрашко.
Напомним, в 2020 году норматив уплаты дивидендов для госпредприятий также составлял 50%. Для ПриватБанка норматив был 75%, для "Нафтогаза" - 95%, для Ощадбанка, Укрэксимбанка, "Укрзализныци" и "Укргидроэнерго" - 30%.