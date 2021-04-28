Кабмін затвердив норматив дивідендів з винятками для чотирьох держпідприємств
Кабінет Міністрів затвердив постанову про базовий норматив відрахування частки прибутку державних підприємств, що спрямовується на виплату дивідендів за 2020 рік. Норматив складе 50% від прибутку.
Рішення прийнято на засіданні уряду 28 квітня, яке транслювалося на Youtube.
У той же час для "Укргідроенерго" і Ощадбанку базовий норматив складе 30%, для ПриватБанку - 80%, для НАК" Нафтогаз України " - 95%.
"Суб'єктам управління корпоративними правами держави у разі невиплати до 1 липня 2021 року суб'єктом господарювання дивідендів до державного бюджету за результатами його фінансово-господарської діяльності у 2020 році вжити заходів до розірвання контракту з керівником такого суб'єкта господарювання", - йдеться в документі.
Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, законом "Про державний бюджет України на 2021 рік" передбачено надходження від дивідендів держпідприємств на суму 24,4 млрд гривень. Зазначена сума розраховувалася з урахуванням, в тому числі, планового прибутку НАК "Нафтогаз України" у розмірі 11,5 млрд гривень.
Разом з тим, НАК "Нафтогаз України" отримав за рік збиток.
Без урахування надходжень дивідендів від НАК "Нафтогаз України" надходження до державного бюджету від сплати дивідендів очікуються на рівні 23,2 млрд гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 21 квітня відправив на доопрацювання проект постанови про базовий норматив відрахування частки прибутку державних підприємств, що спрямовується на виплату дивідендів за 2020 рік. Рішення прийнято за пропозицією міністра економіки Ігоря Петрашка.
Нагадаємо, у 2020 році норматив сплати дивідендів для держпідприємств також становив 50%. Для ПриватБанку норматив був 75%, для "Нафтогазу" - 95%, для Ощадбанку, Укрексімбанку, "Укрзалізниці" і "Укргідроенерго" - 30%.