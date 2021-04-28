Кабмін затвердив норматив дивідендів з винятками для чотирьох держпідприємств

Кабінет Міністрів затвердив постанову про базовий норматив відрахування частки прибутку державних підприємств, що спрямовується на виплату дивідендів за 2020 рік. Норматив складе 50% від прибутку.

У той же час для "Укргідроенерго" і Ощадбанку базовий норматив складе 30%, для ПриватБанку - 80%, для НАК" Нафтогаз України " - 95%.

"Суб'єктам управління корпоративними правами держави у разі невиплати до 1 липня 2021 року суб'єктом господарювання дивідендів до державного бюджету за результатами його фінансово-господарської діяльності у 2020 році вжити заходів до розірвання контракту з керівником такого суб'єкта господарювання", - йдеться в документі.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, законом "Про державний бюджет України на 2021 рік" передбачено надходження від дивідендів держпідприємств на суму 24,4 млрд гривень. Зазначена сума розраховувалася з урахуванням, в тому числі, планового прибутку НАК "Нафтогаз України" у розмірі 11,5 млрд гривень.

Разом з тим, НАК "Нафтогаз України" отримав за рік збиток.

Без урахування надходжень дивідендів від НАК "Нафтогаз України" надходження до державного бюджету від сплати дивідендів очікуються на рівні 23,2 млрд гривень.