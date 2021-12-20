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Кабмин утвердил минимальные цены на пластиковые пакеты

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 15:59
Кабмин утвердил минимальные цены на пластиковые пакеты Фото: цены на пластиковые пакеты составят от 2,00 гривен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Решение касается больших пакетов и вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на пресс-службу Минэкономики.

Согласно постановлению правительства, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составят:

  • 2,00 грн - пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3,00 грн - пакет с ручками и боковыми складками.

Напомним, по закону с 10 декабря запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и заведениях общественного питания. Этот запрет не распространяется на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используемые как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагающихся пластиковых пакетов.

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Кабинет Министров Украины
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