Правительство утвердило меры по синхронизации энергосистем Украины и ЕС

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин одобрил следующие шаги по интеграции в ENTSO-E

Кабинет министров утвердил меры по синхронизации объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины с объединением энергосистем стран-участниц Европейского союза (ENTSO-E). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, утвержденный план по синхронизации энергосистем предусматривает:

создание общего блока регулирования ОЭС Украины и энергосистемы Молдовы;

проведение дополнительных исследований;

меры по обеспечению готовности тепловых электростанций к работе в составе ENTSO-E;

организация каналов связи для технологического управления ОЭС Украины;

строительство воздушных линий и подстанций;

сертификацию оператора системы передачи;

переход на изолированную работу с энергосистемами стран, которые не являются участницами ENTSO-E;

меры, направленные на привлечение поддержки международных партнеров.

Предполагается, что выполнение комплекса мер позволит обеспечить синхронизацию ОЭС Украины с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевки Аджунер в интервью РБК-Украина заявил, что Украина интегрируется в ENTSO-E через пять лет.

Отметим, договор об условиях объединения украинской и европейской энергосистем вступил в силу в июле прошлого года.