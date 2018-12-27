Правительство утвердило меры по синхронизации энергосистем Украины и ЕС

Кабмин одобрил следующие шаги по интеграции в ENTSO-E
Кабинет министров утвердил меры по синхронизации объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины с объединением энергосистем стран-участниц Европейского союза (ENTSO-E). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Отметим, утвержденный план по синхронизации энергосистем предусматривает:
Предполагается, что выполнение комплекса мер позволит обеспечить синхронизацию ОЭС Украины с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E.
Фото: распоряжение Кабмина
Напомним, ранее глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевки Аджунер в интервью РБК-Украина заявил, что Украина интегрируется в ENTSO-E через пять лет.
Отметим, договор об условиях объединения украинской и европейской энергосистем вступил в силу в июле прошлого года.