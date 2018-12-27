ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Правительство утвердило меры по синхронизации энергосистем Украины и ЕС

Новости » Энергетика    27.12.2018 - 12:44
Правительство утвердило меры по синхронизации энергосистем Украины и ЕС
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин одобрил следующие шаги по интеграции в ENTSO-E

Кабинет министров утвердил меры по синхронизации объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины с объединением энергосистем стран-участниц Европейского союза (ENTSO-E). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, утвержденный план по синхронизации энергосистем предусматривает:

  • создание общего блока регулирования ОЭС Украины и энергосистемы Молдовы;
  • проведение дополнительных исследований;
  • меры по обеспечению готовности тепловых электростанций к работе в составе ENTSO-E;
  • организация каналов связи для технологического управления ОЭС Украины;
  • строительство воздушных линий и подстанций;
  • сертификацию оператора системы передачи;
  • переход на изолированную работу с энергосистемами стран, которые не являются участницами ENTSO-E;
  • меры, направленные на привлечение поддержки международных партнеров.

Предполагается, что выполнение комплекса мер позволит обеспечить синхронизацию ОЭС Украины с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевки Аджунер в интервью РБК-Украина заявил, что Украина интегрируется в ENTSO-E через пять лет.

Отметим, договор об условиях объединения украинской и европейской энергосистем вступил в силу в июле прошлого года.

 

Кабмин направит почти 7 млрд гривен на энергоэффективность в 2019 году
Новости Украины ЕвросоюзКабинет Министров Украиныэнергетика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь