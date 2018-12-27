Уряд затвердив заходи щодо синхронізації енергосистем України та ЄС

Кабмін схвалив наступні кроки щодо інтеграції до ENTSO-E
Кабінет міністрів затвердив заходи щодо синхронізації об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України з об'єднанням енергосистем країн-учасниць Європейського союзу (ENTSO-E). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зазначимо, затверджений план по синхронізації енергосистем передбачає:
Передбачається, що виконання комплексу заходів дозволить забезпечити синхронізацію ОЕС України з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.
Фото: розпорядження Кабміну
Нагадаємо, раніше голова наглядової ради "Укренерго" Шевкі Аджунер в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна інтегрується до ENTSO-E через п'ять років.
Зазначимо, договір про умови об'єднання української та європейської енергосистем набув чинності в липні минулого року.