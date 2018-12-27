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Уряд затвердив заходи щодо синхронізації енергосистем України та ЄС

Новини » Енергетика    27.12.2018 - 12:44
Уряд затвердив заходи щодо синхронізації енергосистем України та ЄС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін схвалив наступні кроки щодо інтеграції до ENTSO-E

Кабінет міністрів затвердив заходи щодо синхронізації об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України з об'єднанням енергосистем країн-учасниць Європейського союзу (ENTSO-E). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, затверджений план по синхронізації енергосистем передбачає:

  • створення спільного блоку регулювання ОЕС України і енергосистеми Молдови;
  • проведення додаткових досліджень;
  • заходи щодо забезпечення готовності теплових електростанцій до роботи в складі ENTSO-E;
  • організація каналів зв'язку для технологічного управління ОЕС України;
  • будівництво повітряних ліній та підстанцій;
  • сертифікацію оператора системи передачі;
  • перехід на ізольовану роботу з енергосистемами країн, які не є учасницями ENTSO-E;
  • заходи, спрямовані на залучення підтримки міжнародних партнерів.

Передбачається, що виконання комплексу заходів дозволить забезпечити синхронізацію ОЕС України з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше голова наглядової ради "Укренерго" Шевкі Аджунер в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна інтегрується до ENTSO-E через п'ять років.

Зазначимо, договір про умови об'єднання української та європейської енергосистем набув чинності в липні минулого року.

 

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