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Нафтогаз выплатил в бюджет 8 млрд гривен дивидендов

НовостиФинансы    21.06.2018 - 19:46
Фото: логотип НАК "Нафтогаз Украины" (minenergo.com.ua)
Фото: логотип НАК "Нафтогаз Украины" (minenergo.com.ua)

Общая сумма утвержденных выплат составляет 11,8 млрд гривен

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по состоянию на 21 июня выплатила в государственный бюджет 8 млрд гривен дивидендов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, по решению Кабинета министров до конца июня НАК должен перечислить в бюджет 11,8 млрд гривен или 30% чистой прибыли, полученной в прошлом году.

В целом на протяжении текущего года по состоянию на 21 июня предприятия группы Нафтогаз заплатили в государственный бюджет свыше 60 млрд гривен в виде налогов и дивидендов.

В прошлом году Нафтогаз заплатил государству 13,3 млрд гривен дивидендов за 2016 год и стал наиболее прибыльным предприятием среди всех компаний, которыми владеет государство.

Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" за 2017 год получила 39,329 млрд гривен чистой прибыли.

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Теги публикации: бюджет, дивиденды, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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