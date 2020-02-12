Кабмин утвердил финансирование на ремонт и строительство школ

Кабинет министров Украины в среду, 12 февраля, утвердил финансирование проектов по ремонту и строительству школ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Так, на сегодняшнем заседании правительство приняло решение о выделении 3,5 млрд гривен на ремонт и строительство опорных и крупных школ, а также закупку оборудования и обновление интерьеров в школьных помещениях. На финансирование могут претендовать школы, в которых учится не менее 350 учеников.

Использование субвенции будет осуществляться на принципах софинансирования из местных бюджетов:

финансирование школ в Киеве, городах областного значения, ОТГ с административным центром в таких городах - 70% бюджетных средств и 30% из местного бюджета.

финансирование в ОТГ и районах - 90% бюджетных средств и 10% местных.

финансирование в селах/поселках со статусом горных и населенные пункты на линии соприкосновения - соответственно 95% и 5%.

Отмечается, что все работы и мероприятия в рамках финансирования должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин принял решение об окончательном завершении строительства нового корпуса детской специализированной больницы "Охматдет". Принятие нового корпуса в эксплуатацию ожидается уже в следующем 2021 году.

Также РБК-Украина писало, что правительство решило изменить модель финансирования профессионального образования в трех городах Украины. Учреждения профессионального образования в этих городах будут финансироваться за счет областных бюджетов, а не городских. Запуск пилотного проекта планируется с 1 сентября 2020 года.