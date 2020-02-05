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Кабмин изменит финансирование профобразования в трех городах

Новости » Политика     05.02.2020 - 14:40
Кабмин изменит финансирование профобразования в трех городах
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Пилотный проект изменения финансирования профобразования запустят 1 сентября 2020 года

Кабинет министров Украины изменит модель финансирования профессионального образования в Виннице, Одессе и Сумах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

По его словам, учреждения профессионального образования в Виннице, Одессе и Сумах будут финансироваться за счет областных бюджетов, а не городских.

"Дело в том, что в городах-областных центрах работает много разнопрофильных профтехов - аграрные, технические, строительные и тому подобное. Не все они готовят людей для работы в городах. Поэтому городам невыгодно финансировать такие заведения, но для регионального рынка труда они играют важную роль. Через искусственное урезание бюджетных мест страдают как ученики, так и работодатели", - сообщил Гончарук.

Запуск пилотного проекта планируется с 1 сентября 2020 года. Он будет работать на базе Министерства образования и науки до 2022 года.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министр изменил принцип финансирования высших учебных заведений. С января 2020 года финансирование университетов будет проводиться в соответствии с результатами их деятельности.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки планирует оптимизировать сеть университетов, что позволит изменить систему финансирования вузов.

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