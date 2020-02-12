ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин утвердил финансирование на ремонт и строительство школ

Новости » Политика     12.02.2020 - 16:26
Кабмин утвердил финансирование на ремонт и строительство школ
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Все работы по строительству и ремонту должны быть завершены до конца 2020 года

Кабинет министров Украины в среду, 12 февраля, утвердил финансирование проектов по ремонту и строительству школ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Так, на сегодняшнем заседании правительство приняло решение о выделении 3,5 млрд гривен на ремонт и строительство опорных и крупных школ, а также закупку оборудования и обновление интерьеров в школьных помещениях. На финансирование могут претендовать школы, в которых учится не менее 350 учеников.

Использование субвенции будет осуществляться на принципах софинансирования из местных бюджетов:

  • финансирование школ в Киеве, городах областного значения, ОТГ с административным центром в таких городах - 70% бюджетных средств и 30% из местного бюджета.
  • финансирование в ОТГ и районах - 90% бюджетных средств и 10% местных.
  • финансирование в селах/поселках со статусом горных и населенные пункты на линии соприкосновения - соответственно 95% и 5%.

Отмечается, что все работы и мероприятия в рамках финансирования должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин принял решение об окончательном завершении строительства нового корпуса детской специализированной больницы "Охматдет". Принятие нового корпуса в эксплуатацию ожидается уже в следующем 2021 году.

Также РБК-Украина писало, что правительство решило изменить модель финансирования профессионального образования в трех городах Украины. Учреждения профессионального образования в этих городах будут финансироваться за счет областных бюджетов, а не городских. Запуск пилотного проекта планируется с 1 сентября 2020 года.

В Раде появился текст закона Кабмина о совершенствовании третейских судов Правительство анонсировало рост платежки за январь
Новости Украины Кабинет Министров Украиныфинансыремонтстроительствошкола
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь