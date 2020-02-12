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Кабмін затвердив фінансування на ремонт та будівництво шкіл

Новини » Політика     12.02.2020 - 16:26
Кабмін затвердив фінансування на ремонт та будівництво шкіл
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Всі роботи по будівництву та ремонту повинні бути завершені до кінця 2020 року

Кабінет міністрів України у середу, 12 лютого, затвердив фінансування проєктів з ремонту та будівництва шкіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Так, на сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив рішення про виділення 3,5 млрд гривень на ремонт та будівництво опорних та великих шкіл, а також закупівлю обладнання та оновлення інтер'єрів у шкільних приміщеннях. На фінансування можуть претендувати школи, у яких навчається не менше 350 учнів.

Використання субвенції здійснюватиметься на засадах співфінансування з місцевих бюджетів:

  • фінансування шкіл у Києві, містах обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у таких містах - 70% бюджетних коштів та 30% із місцевого бюджету.
  • фінансування в ОТГ та районах - 90% бюджетних коштів і 10% місцевих.
  • фінансування в селах/селищах зі статусом гірських та населені пункти на лінії зіткнення - відповідно, 95% і 5%.

Зазначається, що усі роботи та заходи в рамках фінансування повинні бути завершені до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення про остаточне завершення будівництва нового корпусу дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Прийняття нового корпусу в експлуатацію очікується вже в наступному 2021 році.

Також РБК-Україна писало, що уряд вирішив змінити модель фінансування професійної освіти у трьох містах України. Заклади професійної освіти у цих містах будуть фінансуватися коштом обласних бюджетів, а не міських. Запуск пілотного проєкту планується з 1 вересня 2020 року.

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