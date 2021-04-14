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Кабмин утвердил еще одну стратегию по стандартам НАТО. И передал ее в СНБО

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины утвердил еще одну стратегию по переходу на стандарты НАТО. Она касается сферы оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Сообщается, что сегодня утвердили и передали на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса. Этот документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.

"Среди важных акцентов стратегии - это внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что стратегию поддержали международные партнеры.

"Утверждение такой Стратегии - это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства", - добавил премьер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул НАТО относительно предоставления Киеву Плана действий по членству в альянсе. По его мнению, вступление в НАТО может положить конец войне на Донбассе.

Против это сразу же выступила Россия, но генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что у нее нет права вето на вступление Украины в альянс.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныНАТОСНБО
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