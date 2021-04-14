Кабмин утвердил еще одну стратегию по стандартам НАТО. И передал ее в СНБО

Сообщается, что сегодня утвердили и передали на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса. Этот документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.

"Среди важных акцентов стратегии - это внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что стратегию поддержали международные партнеры.

"Утверждение такой Стратегии - это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства", - добавил премьер.