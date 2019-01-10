Кабмін затвердив делегацію на тристоронні переговори щодо газу

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Делегацію очолить міністр закордонних справ Павло Клімкін

Кабінет міністрів України на засіданні 10 січня затвердив делегацію на тристоронні газові переговори в Брюсселі (Бельгія). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, до складу делегації на переговори з представниками Російської Федерації та Євросоюзу увійшли міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступник голови МЗС Олена Зеркаль, заступник голови Міненерго Наталія Бойко, голова НКРЕКП Оксана Кривенко, посол у Бельгії Микола Точицький, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв (за згодою).

Також до складу делегації увійшли головний виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, директор Департаменту з питань розвитку ПЕК і ЖКГ Секретаріату Кабміну Сергій Косенко і радник МЗС Тарас Качка (за згодою).

Фото: протокольне рішення

Нагадаємо, раніше Єврокомісія оголосила дату тристоронніх переговорів щодо газу. Зустріч з участю України, Європейської комісії та Росії пройде в Брюсселі 21 січня.

Зазначимо, вчора глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів, за яких умов компанія може переглянути транзитний позов до "Газпрому".