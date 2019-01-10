ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кабмін затвердив делегацію на тристоронні переговори щодо газу

Новини » Енергетика    10.01.2019 - 13:23
Кабмін затвердив делегацію на тристоронні переговори щодо газу
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Делегацію очолить міністр закордонних справ Павло Клімкін

Кабінет міністрів України на засіданні 10 січня затвердив делегацію на тристоронні газові переговори в Брюсселі (Бельгія). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, до складу делегації на переговори з представниками Російської Федерації та Євросоюзу увійшли міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступник голови МЗС Олена Зеркаль, заступник голови Міненерго Наталія Бойко, голова НКРЕКП Оксана Кривенко, посол у Бельгії Микола Точицький, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв (за згодою).

Також до складу делегації увійшли головний виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, директор Департаменту з питань розвитку ПЕК і ЖКГ Секретаріату Кабміну Сергій Косенко і радник МЗС Тарас Качка (за згодою).

 

Фото: протокольне рішення

Нагадаємо, раніше Єврокомісія оголосила дату тристоронніх переговорів щодо газу. Зустріч з участю України, Європейської комісії та Росії пройде в Брюсселі 21 січня.

Зазначимо, вчора глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів, за яких умов компанія може переглянути транзитний позов до "Газпрому".

 

Заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" збільшилась на 164 млн гривень
Новини України Кабінет Міністрів Українипереговоригаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся