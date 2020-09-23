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Кабмин утвердил численность осеннего призыва и выделил деньги

Автор: Александр Белоус

Всего призыву подлежат 13 570 человек

Кабинет министров принял распоряжение "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре - декабре 2020 года". На эти цели потратят 65,2 млн грн в пределах бюджетных расходов.

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Решение принято на заседании правительства 23 сентября.

Согласно решению, призыву подлежат:

  • В Вооруженные силы - 7 500 человек,
  • В Госспецтрансслужбу - 600 человек,
  • В Национальную гвардию - 4 970 человек,
  • В Госпогранслужбу - 500 человек.

Согласно информации, озвученной на заседании Кабмина, показатели призыва сокращены по сравнению предыдущими расчетами на 1,5 тыс. человек. На службу призываются мужчины в возрасте 18-27 лет, у которых нет права на освобождение призыва. При этом призыв граждан в возрасте 18-19 будет проводиться по их желанию.

Кабмин также распорядился Министерству внутренних дел (Национальной гвардии, Администрации Государственной пограничной службы, Администрации Государственной специальной службы транспорта) до 3 октября 2020 года перечислить Министерству обороны средства за перевозку и питание граждан Украины, призванных на срочную военную службу в Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, Государственную специальную службу транспорта, в сумме 2 517 603,2 гривны, 253 280 гривен и 303 936 гривен соответственно

Напомним, в этом году весенняя призывная кампания сместилась из-за пандемии и карантина.

Отметим, что весенний призыв закончился в июле через COVID-19. Всего призвали 16,5 тысяч украинцев.

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