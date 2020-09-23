Кабмин утвердил численность осеннего призыва и выделил деньги

Кабинет министров принял распоряжение "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре - декабре 2020 года". На эти цели потратят 65,2 млн грн в пределах бюджетных расходов.

Решение принято на заседании правительства 23 сентября.

Согласно решению, призыву подлежат:

В Вооруженные силы - 7 500 человек,

В Госспецтрансслужбу - 600 человек,

В Национальную гвардию - 4 970 человек,

В Госпогранслужбу - 500 человек.

Согласно информации, озвученной на заседании Кабмина, показатели призыва сокращены по сравнению предыдущими расчетами на 1,5 тыс. человек. На службу призываются мужчины в возрасте 18-27 лет, у которых нет права на освобождение призыва. При этом призыв граждан в возрасте 18-19 будет проводиться по их желанию.

Кабмин также распорядился Министерству внутренних дел (Национальной гвардии, Администрации Государственной пограничной службы, Администрации Государственной специальной службы транспорта) до 3 октября 2020 года перечислить Министерству обороны средства за перевозку и питание граждан Украины, призванных на срочную военную службу в Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, Государственную специальную службу транспорта, в сумме 2 517 603,2 гривны, 253 280 гривен и 303 936 гривен соответственно

Напомним, в этом году весенняя призывная кампания сместилась из-за пандемии и карантина.

Отметим, что весенний призыв закончился в июле через COVID-19. Всего призвали 16,5 тысяч украинцев.