Кабмін затвердив чисельність осіннього призову та виділив кошти

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні - грудні 2020 року". На ці цілі виділено 65,2 млн грн в межах бюджетних видатків.

Рішення ухвалене на засіданні уряду 23 вересня.

Згідно з рішенням, призову підлягають:

До Збройних сил - 7 500 осіб,

До Держспецтрансслужби - 600 осіб,

До Національної гвардії - 4 970,

До Держприкордонслужби - 500 осіб.

Згідно з інформацією, озвученої на засіданні Кабміну, показники призову скорочені у порівнянні з попередніми розрахунками на 1,5 тис. осіб. На службу призиваються чоловіки віком 18-27 років, у яких немає права на звільнення від призову. При цьому призов громадян у віці 18-19 буде проводитися за їх бажанням.

Кабмін також розпорядився Міністерству внутрішніх справ (Національній гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби), Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту до 3 жовтня 2020 року перерахувати Міністерству оборони кошти за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу до Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, в сумі 2 517 603,2 гривні, 253 280 гривень та 303 936 гривень відповідно.

Нагадаємо, в цьому році весняна призовна кампанія змістилася через пандемію і карантину.

Відзначимо, весняний призов закінчився в липні через COVID-19. Усього призвали 16,5 тисяч українців.