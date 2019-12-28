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Кабмин установил цены на операции по пересадке органов

Новости » Политика     28.12.2019 - 11:13
Кабмин установил цены на операции по пересадке органов
Иллюстративное фото (Christopher Furlong/Getty Images)

Пересадка почки будет стоить от 324 тыс. гривен

Кабинет министров Украины установил цены на операции по пересадке органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление, опубликованное на правительственном портале.

Согласно постановлению, стоимость пересадки почки составит 324 тыс. гривен, при этом АВО-несовместимая трансплантация будет стоить уже 721 тыс. гривен.

Трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" будет стоить 535 тыс. гривен, а пересадка печени или части печени - 855 тыс. Стоимость пересадки гемопоэтических стволовых клеток составит от 1,3 млн гривен. А донорская резекция печени будет стоить 116,1 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил старт второго этапа медицинской реформы, который запланирован на 1 апреля 2020 года. Новые правила финансирования будут работать для специализированной медицинской помощи. Для этого учреждения должны заключить договора с Национальной службой здоровья Украины. При этом предполагается, что коммунальные больницы будут подключены к национальной системе электронного здоровья eHealth.

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Новости Украины Кабинет Министров Украинымедицинатрансплантация органов
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