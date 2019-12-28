Кабмін встановив ціни на операції з пересадки органів

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Пересадка нирки буде коштувати від 324 тис. гривень

Кабінет міністрів України встановив ціни на операції з пересадки органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову, опубліковану на урядовому порталі.

Згідно з постановою, вартість пересадки нирки складе 324 тис. гривень, при цьому АВО-несумісна трансплантація буде коштувати вже 721 тис. гривень.

Трансплантація серця/комплексу "серце-легені" буде коштувати 535 тис. гривень, а пересадка печінки або частини печінки - 855 тис. Вартість трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин складе від 1,3 млн гривень. А донорська резекція печінки коштуватиме 116,1 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив старт другого етапу медичної реформи, який запланований на 1 квітня 2020 року. Нові правила фінансування будуть працювати для спеціалізованої медичної допомоги. Для цього установи повинні укласти договори з Національною службою здоров'я України. При цьому передбачається, що комунальні лікарні будуть підключені до національної системи електронного здоров'я eHealth.