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Кабмин установил пособие по частичной безработице

Новости » Финансовый кризис 2020     22.04.2020 - 15:04
Кабмин установил пособие по частичной безработице
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае вынужденного сокращения сотрудник сможет получить минимальную зарплату

Кабинет министров установил на период карантина пособие по частичной безработице в размере двух третей оклада, но не больше минимальной зарплаты. Соответствующая норма содержится в постановлении о Порядке предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.

Согласно постановлению, в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами службы занятости. В других случаях помощь предоставляется работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству).

Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности и на месяц после завершения карантина. Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности. Кроме того, работодатель может не расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.

Как сообщало РБК-Украина, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4 723 гривны.

Отметим, по данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, возросло на 1,0-1,3 млн человек, и составляет около 2,5-2,8 млн человек.

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