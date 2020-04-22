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Кабмін встановив допомогу по частковому безробіттю

Новини » Фінансова криза 2020     22.04.2020 - 15:04
Кабмін встановив допомогу по частковому безробіттю
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

У разі вимушеного скорочення працівник зможе отримати мінімальну зарплату

Кабінет міністрів встановив на період карантину допомогу по частковому безробіттю у розмірі двох третин окладу, але не більше мінімальної зарплати. Відповідна норма міститься в постанові про Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Згідно з постановою, у разі вимушеного скорочення через карантин допомога надається територіальними органами служби зайнятості. В інших випадках допомога надається роботодавцем (крім осіб, що працюють за сумісництвом).

Сума надається на строк скорочення діяльності і на місяць після завершення карантину. Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом шести місяців, що передують даті скорочення діяльності. Крім того, роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, якому виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.

Як повідомляло РБК-Україна, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року складає 4 723 гривні.

Відзначимо, за даними Торгово-промислової палати України, кількість безробітних в Україні за місяць карантину, запровадженого урядом для боротьби з коронавірусом, зросла на 1,0-1,3 млн осіб, і становить близько 2,5-2,8 млн осіб.

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