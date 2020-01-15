Кабмин установил новый уровень зарплат и премий топ-чиновников

Кабинет министров Украины изменил принципы оплаты труда и установил сетку зарплат для топ-чиновников. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По данным Гончаренко, который присутствовует на закрытом заседании правительства, устанавливается новый минимальный размер должностного оклада - два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн). Размеры должностных окладов утверждаются в гривнах, а не коэффициентах как это было в 2019 году.

Согласно документу, текст которого есть в распоряжении РБК-Украина, руководитель государственного органа (Офис президента, аппарат СНБО) будет иметь должностной на уровне 37800 грн, а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти - 33600 грн.)

Кроме того, устанавливается, что первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться:

1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам Украины, министрам премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - министром, в размере до 200 процентов должностного оклада;

2) премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) согласно их личного вклада в общие результаты работы в размере до 200 процентов должностного оклада.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением

Напомним, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года. Так, в ноябре 20109 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. При этом в июле средняя зарплата была 10971 грн.