Кабмин установил нормы обеспечения учащихся в ПТУ

Кабинет министров на заседании 17 июля одобрил порядок закупки, использования и учета спецодежды для учащихся учреждений профобразования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Как отмечается в сообщении, порядок, в частности, определяет механизм использования одежды, обуви и других средств защиты во время производственного обучения.

"Длительное время механизм обеспечения учащихся спецодеждой не был урегулирован нормативно, и заведения самостоятельно предусматривали ресурсы на его закупку и обновление. Однако теперь правительство утвердило порядок, где четко определен источник финансирования и распределены зоны ответственности каждой из сторон - администрации, учащихся и учредителей", - отметили в пресс-службе.

Порядок будет касаться студентов индустриально-педагогических колледжей и техникумов, которые учатся по программам подготовки мастеров производственного обучения.

В документе заложены следующие правила. Если ученики осваивают профессии с вредными условиями труда, связанные с загрязнениями или работой в неблагоприятных условиях, заведение должно предусмотреть для них специальную одежду - комбинезоны, фартуки с нагрудниками, утепленные куртки и брюки для работы в холодное время года. Кроме того, учащимся должны предоставлять обувь - сапоги или ботинки, - а также дополнительные защитные средства, например, респираторы, рукавицы, закрытые защитные очки и тому подобное.

Спецодежду будут покупать за счет средств, предусмотренных на охрану труда, а его учет будет проводить руководитель учреждения. Так как одежда фактически будет собственностью профтеху, после завершения обучения ученики должны вернуть ее. На период использования каждой партии спецодежды заведения должны заниматься его обезпыливанием, стиркой, сушкой, дегазацией и тому подобное.

Напомним, что ранее Кабинет министров одобрил законопроект "О профессиональном (профессионально-техническом) образовани".

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада одобрила закон "О профессиональном предвысшем образовании", которым регулируется вопросы финансирования техникумов и колледжей. За документ проголосовали 254 парламентария.