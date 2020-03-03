Кабмин установил максимальную зарплату для руководителей госпредприятий

Кабинет министров обнародовал постановление от 5 февраля № 141 "Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на правительственном портале.

Согласно принятому постановлению, месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн.

Кроме того, Кабине определил размер вознаграждения членов наблюдательных советов государственных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству.

Согласно решению, максимально допустимый размер базовой месячной вознаграждения члена наблюдательного совета будет зависеть от среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности предприятия.

Этот размер будет колебаться от 5 средних зарплат на предприятиях с годовым оборотом до 1 млрд грн до 22 средних зарплат на предприятиях с оборотом более 20 млрд грн.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, украинцы убеждены, что уровень выплат (зарплат, премий и надбавок) украинским топ-чиновников в среднем должен составлять 31,6 тыс. грн.

По данным опроса Research & Branding Group, украинцы считают, что заработная плата депутатов Верховной рады Украины должна составить 25,3 тыс. грн в месяц.