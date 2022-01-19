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Кабмин установил квоты на иммигрантов: сколько и каких условиях примут в 2022 году

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров установил квоты иммиграции на 2022 год. Согласно распоряжению, планируется принять 8 488 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 19 января, которое транслировалось в Youtube.

Документом установлены квоты на иммигрантов:

  • деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины - 730 человек,
  • высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины - 4 101
  • лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов - без ограничения,
  • лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины - 805
  • лица, которые ранее находились в гражданстве Украины - 406,
  • родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети - 2 345
  • лица, которые непрерывно прожили на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми - 2
  • лица, прослужившие в Вооруженных силах Украины три и более года - 99.

Напомним, по данным Госстата, за январь-ноябрь 2021 года миграционный прирост в Украине составил 18 875 человек.

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Кабинет Министров Украины