RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кабмін встановив квоти на іммігрантів: скільки та яких умовах приймуть у 2022 році

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів встановив квоти імміграції на 2022 рік. Згідно з розпорядженням, планується прийняти 8 488 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 19 січня, яке транслювалося в Youtube.

Документом встановлені такі квоти на іммігрантів:

  • діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України - 730 осіб,
  • висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України - 4 101
  • особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів - без обмеження,
  • особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України - 805
  • особи, які раніше перебували в громадянстві України - 406,
  • батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти - 2 345
  • особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми - 2
  • особи, які прослужили в Збройних Силах України три і більше років - 99.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-листопад 2021 року міграційний приріст в Україну склав 18 875 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України