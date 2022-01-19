Кабмін встановив квоти на іммігрантів: скільки та яких умовах приймуть у 2022 році
Кабінет міністрів встановив квоти імміграції на 2022 рік. Згідно з розпорядженням, планується прийняти 8 488 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 19 січня, яке транслювалося в Youtube.
Документом встановлені такі квоти на іммігрантів:
- діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України - 730 осіб,
- висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України - 4 101
- особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів - без обмеження,
- особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України - 805
- особи, які раніше перебували в громадянстві України - 406,
- батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти - 2 345
- особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми - 2
- особи, які прослужили в Збройних Силах України три і більше років - 99.
Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-листопад 2021 року міграційний приріст в Україну склав 18 875 осіб.