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Кабмин установил фиксированную цену на поставки от "Нафтогаза"

Фото: Кабмин установил фиксированную цену на поставки от "Нафтогаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабмин ввел фиксированную цену для поставок от "Нафтогаза" операторам газораспределительных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Во время заседания Кабинета министров утвердили постановление, согласно которому "Нафтогаз" на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене", - рассказал премьер.

По словам Шмыгаля, такое решение поможет стабилизировать поставки газа для всех потребителей и упростит работу газотранспортной системы.

Напомним, ранее стало известно, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет поставлять газ для 8,8 млн украинских домохозяйств по цене 7,96 грн / куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).

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