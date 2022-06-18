Кабмин установил фиксированную цену на поставки от "Нафтогаза"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

"Во время заседания Кабинета министров утвердили постановление, согласно которому "Нафтогаз" на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене", - рассказал премьер.

По словам Шмыгаля, такое решение поможет стабилизировать поставки газа для всех потребителей и упростит работу газотранспортной системы.