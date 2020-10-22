Кабмин усилил контроль в приграничных районах Луганской области

Кабинет министров Украины усилил пограничный контроль в Луганской области. Речь идет о Станично-Луганском, Беловодском, Меловском, Марковском, Новопсковском, Белокуракинском, Троицком и Старобельском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В этих районах запретили находиться у пограничной полосы ближе, чем в 200 метрах.

Исключения сделали для аграриев, которые согласовали свои работы с пограничниками, а также для тех, кто проживает в следующих пунктах:

Комишненский сельсовет: село Югановка, улицы Югановская, Солнечная, Мира, Речная, переулок Речной, квартал Луч-1, квартал Луч-2, квартал Луч-3; Садоводческое товарищество "Шаров Кут";

Козловский сельсовет: село Залесное, улица Ивана Франко;

Танюшевский сельсовет: село Палагеевка, улица Степная;

Шаровский сельсовет: село Шаровка, улица Набережная, Новоселовка.

Чугинский сельсовет: село Деркульское, улица Степная; село Александровка, улицы Набережная, Вишневая; село Золотаревка, улица Солнечная.

Также, ограничения вели у поселка Меловое. Там запрещено:

подходить ближе, чем на пять метров к заградительному забору на государственной границе по улицам Дружбы Народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная.

движение авто по улице Дружбы Народов между пунктами пропуска "Меловое", кроме транспортных средств тех, кто прописан по этой и прилегающих улицах (Заводская, Петровская, Харьковская, Киевская, Элеваторный тупик, Козацкая).

иностранцам находиться на улице Дружбы народов. Исключение - иностранцы, которые там проживают (имеют вид на жительство) или имеют письменное приглашение от близких родственников, которые проживают на этой улице и встречают их лично.

В ведомстве напомнили, что украинцам передвигаться по улицам Дружбы народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная можно только при наличии документов, которые удостоверяют личность.

За нарушение ограничений предусмотрен административный штраф.

Напомним, КПВВ "Станица Луганская" будет закрыт до 1 ноября для ограничения распространения коронавируса в регионе. Проезд будет разрешен только в исключительных случаях.

Кроме того, в начале октября пункт пропуска "Станица Луганская" закрывали на несколько дней из-за масштабных пожаров в Луганской области.