Кабмин усилил контроль в приграничных районах Луганской области

Кабинет министров Украины усилил пограничный контроль в Луганской области. Речь идет о Станично-Луганском, Беловодском, Меловском, Марковском, Новопсковском, Белокуракинском, Троицком и Старобельском районе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В этих районах запретили находиться у пограничной полосы ближе, чем в 200 метрах.
Исключения сделали для аграриев, которые согласовали свои работы с пограничниками, а также для тех, кто проживает в следующих пунктах:
Также, ограничения вели у поселка Меловое. Там запрещено:
В ведомстве напомнили, что украинцам передвигаться по улицам Дружбы народов, Меловская, Железнодорожная, Рабочая, Оборонная можно только при наличии документов, которые удостоверяют личность.
За нарушение ограничений предусмотрен административный штраф.
Напомним, КПВВ "Станица Луганская" будет закрыт до 1 ноября для ограничения распространения коронавируса в регионе. Проезд будет разрешен только в исключительных случаях.
Кроме того, в начале октября пункт пропуска "Станица Луганская" закрывали на несколько дней из-за масштабных пожаров в Луганской области.