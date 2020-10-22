Кабмін посилив контроль у прикордонних районах Луганської області

Кабінет міністрів України посилив прикордонний контроль у Луганській області. Мова йде про Станично-Луганський, Біловодський, Міловський, Марківський, Новопсковський, Білокуракинський, Троїцький та Старобільський райони.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У цих районах заборонили перебувати у прикордонної смуги ближче, ніж за 200 метрів.

Виключення зробили для аграріїв, які погодили свої роботи з прикордонниками, а також для тих, хто проживає в наступних пунктах:

Комишненська сільрада: село Юганівка, вулиці Юганівська, Сонячна, Миру, Річкова, провулок Річковий, квартал Промінь-1, квартал Промінь-2, квартал Промінь-3; Садівниче товариство "Шаров Кут";

Козловська сільрада: село Залісне, вулиця Івана Франка;

Танюшівська сільрада: село Палагеївка, вулиця Степова;

Шарівська сільрада: село Шарівка, вулиця Набережна, Новоселівка

Чугинська сільрада: село Деркульське, вулиця Степова; село Олександрівка, вулиці Набережна, Вишнева; село Золотарівка, вулиця Сонячна.

Також, обмеження вели біля селища Мілове. Там заборонено:

підходити ближче, ніж на п'ять метрів до загороджувального паркану на державному кордоні по вулицях Дружби Народів, Меловська, Залізнична, Робоча, Оборонна.

рух авто по вулиці Дружби Народів між пунктами пропуску "Мілове", крім транспортних засобів тих, хто прописаний у цій та прилеглих вулицях (Заводська, Петровська, Харківська, Київська, Елеваторний глухий кут, Козацька).

іноземцям перебувати на вулиці Дружби народів. Виняток - іноземці, які там проживають (мають посвідку на проживання) або мають письмове запрошення від близьких родичів, які проживають на цій вулиці і зустрічають їх особисто.

У відомстві нагадали, що українцям пересуватися по вулицях Дружби народів, Меловська, Залізнична, Робоча, Оборонна можна тільки за наявності документів, які засвідчують особу.

За порушення обмежень передбачений адміністративний штраф.

Нагадаємо, КПВВ "Станиця Луганська" буде закрито до 1 листопада для обмеження поширення коронавіруса в регіоні. Проїзд буде дозволено тільки у виняткових випадках.

Крім того, на початку жовтня пункт пропуску "Станиця Луганська" закривали на кілька днів з-за масштабних пожеж у Луганській області.