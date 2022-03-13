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Кабмин упростил выезд за границу людей с инвалидностью и сопровождающих

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Украина, Воскресенье 13 марта 2022 10:59
Кабмин упростил выезд за границу людей с инвалидностью и сопровождающих Фото: выезд за границу людей с инвалидностью и их сопровождающих упростили (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров упростил процедуру пересечения границы для отдельных категорий людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц. Человека с инвалидностью может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Согласно документу, люди с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, имеют право пересекать государственную границу Украины при наличии одного из таких документов:

  • справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией,
  • или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи,
  • или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

Как отметили в пресс-службе, во время срочной эвакуации люди с инвалидностью сталкиваются с несколькими проблемами на границе. Первая - это то, что большое количество мужчин с инвалидностью I и II групп в возрасте от 18 до 60 лет не имеют вообще военных билетов. А у тех, кто имеет, отсутствует в билете отметка о непригодности к военной службе.

"Но сейчас пограничники не пропускают их через границу и направляют на медкомиссию в военкоматы для получения справки о непригодности к военной службе. С этим столкнулись тысячи мужчин с инвалидностью I и II рупп, в частности, полностью незрячие, мужчины, которые передвигаются на колесных креслах или постоянно передвигаются с помощью костылей", - сказала Марина Лазебная, министр социальной политики Украины,

Человека с инвалидностью, который признан недееспособным или ограничен в дееспособности, может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, достигший 18-летнего возраста.

"Сопровождающий при выезде за границу для человека с инвалидностью, который нуждается в уходе, - это вопрос жизненной необходимости. Мы определили, что сопровождать может один из родителей, один из супругов, взрослый ребенок, опекун, попечитель или другой человек, осуществляющий уход за таким человеком и получающий за это гарантированные государством выплаты. И все. Лишь один взрослый человек независимо от возраста и пола", - пояснила министр.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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