Уряд спростив виїзд за кордон людей з інвалідністю та їхніх супроводжуючих

Кабінет міністрів спростив процедуру перетину кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і супроводжуючих їх осіб. Людину з інвалідністю може супроводжувати один опікун, піклувальник або член сім’ї першого ступеня споріднення

Згідно з документом, люди з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, мають право перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:

довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією,

або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги,

або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Як зазначили в прес-службі, під час термінової евакуації люди з інвалідністю стикаються з декількома проблемами на кордоні. Перша - це те, що велика кількість чоловіків з інвалідністю І та ІІ груп віком від 18 до 60 років не мають взагалі військових квитків. А у тих, хто має, відсутня у квитку відмітка про непридатність до військової служби.

"Але зараз прикордонники не пропускають їх через кордон та направляють на медкомісію у військомати для отримання довідки про непридатність до військової служби. З цим стикнулись тисячі чоловіків з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема, повністю незрячі, чоловіки, які пересуваються на колісних кріслах або постійно пересуваються за допомогою милиць", - сказала Марина Лазебна, міністр соціальної політики України,

Людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник або член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

"Супроводжуючий при виїзді за кордон для людини з інвалідністю, яка потребує догляду, - це питання життєвої необхідності. Ми визначили, що супроводжувати може один з батьків, один з подружжя, доросла дитина, опікун, піклувальник або інша особа, яка здійснює догляд за такою людиною і отримує за це гарантовані державою виплати. І все. Лише одна доросла особа незалежно від віку і статі", - пояснила міністр.