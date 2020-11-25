Кабмин упростил въезд в Украину из Донбасса и Крыма гражданам от 14 до 16 лет

Кабинет министров упростил процедуру въезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма для украинцев в возрасте от 14 до 16 лет. Эта категория граждан сможет въезжать на территорию Украины по свидетельство о рождении.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 ноября.

Также Кабмин урегулировал условия временного прекращения работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированные территории. Теперь предусматривается возможность безотлагательного въезда при наличии оснований гуманитарного характера - возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечения лекарствами, для посещения вузов и т.д.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2021 году планируется открытие сервисных центров на всех КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом с подконтрольной стороны.

Также сообщалось, что оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель.

Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила, что на переговорах удалось согласовать технические детали для разблокировки КПВВ в Донецкой и Луганской областях.