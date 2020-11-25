ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін спростив в'їзд в Україну з Донбасу і Криму громадянам від 14 до 16 років

Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів спростив процедуру в'їзду з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму для українців у віці від 14 до 16 років. Ця категорія громадян зможе в'їжджати на територію України за свідоцтвом про народження.

Популярні новини

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 25 листопада.

Також Кабмін врегулював умови тимчасового припинення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на тимчасово окуповані території. Тепер передбачається можливість невідкладного в'їзду за наявності підстав гуманітарного характеру - повернення до місця проживання, возз'єднання сім'ї, важка хвороба, забезпечення ліками, для відвідування вишів і т.д.

Раніше РБК-Україна писало, що в 2021 році планується відкриття сервісних центрів на всіх КПВВ на Донбасі і адміністративному кордоні з Кримом з підконтрольною боку.

Також повідомлялося, що окупанти можуть розблокувати КПВВ на Донбасі протягом двох тижнів.

Раніше українська делегація в Тристоронньої контактній групі повідомила, що на переговорах вдалося узгодити технічні деталі для розблокування КПВВ в Донецькій і Луганській областях.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасКримвъезд