Кабмин упростил въезд на оккупированные территории Украины

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство упростило въезд для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста

Кабинет министров Украины 5 июня упростил въезд на оккупированные территории для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Таким образом, лица, которые покинули оккупированные территории для оформления документов, могут вернуться обратно при наличии справки от территориальных органов Государственной миграционной службы.

Также украинцы в возрасте до 16 лет смогут пересекать КПВВ и без паспорта при наличии свидетельства о рождении и сопровождающего с документами. Если сопровождающего не будет, подростком займется полиция, которая передаст его органам опеки.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 июня перешли на летний график работы. В частности, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил перешли на летний график работы. Пограничники уточнили, что КПВВ на Донбассе работают ежедневно с 06:00 до 20:00.

Отметим, украинская сторона уже несколько лет пытается ввести в эксплуатацию КПВВ "Золотое", который на сегодня является единственным автомобильным пунктом пропуска в Луганской области. По состоянию на апрель все было готово к запуску этого КПВВ, однако представители так называемой "Луганской народной республики" продолжают блокировать дополнительный коридор.