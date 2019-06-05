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Кабмін спростив в'їзд на окуповані території України

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 15:31
Кабмін спростив в'їзд на окуповані території України
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд спростив в'їзд для громадян, які не досягли 16-річного віку

Кабінет міністрів України 5 червня спростив в'їзд на окуповані території для громадян, які не досягли 16-річного віку. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Таким чином, особи, які покинули окуповані території для оформлення документів, можуть повернутися назад при наявності довідки від територіальних органів Державної міграційної служби.

Також українці віком до 16 років зможуть перетинати КПВВ і без паспорта при наявності свідоцтва про народження та супроводжуючого з документами. Якщо супроводжуючого не буде, підлітком займеться поліція, яка передасть його органам опіки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі з 1 червня перейшли на літній графік роботи. зокрема, всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об'єднаних сил перейшли на літній графік роботи. Прикордонники уточнили, що КПВВ на Донбасі працюють щодня з 06:00 до 20:00.

Зазначимо, українська сторона вже кілька років намагається ввести в експлуатацію КПВВ "Золоте", який на сьогодні є єдиним автомобільним пунктом пропуску в Луганській області. Станом на квітень все було готове до запуску цього КПВВ, проте представники так званої "Луганської народної республіки" продовжують блокувати додатковий коридор.

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Теми: Кабмін
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