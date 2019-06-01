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Пункты пропуска на Донбассе перешли на летний график

Новости » Общество    01.06.2019 - 07:45
Пункты пропуска на Донбассе перешли на летний график
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбассе будут работать с 06:00 до 20:00

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 июня перешли на летний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что с сегодняшнего дня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил перешли на летний график работы. Пограничники уточнили, что КПВВ на Донбассе работают ежедневно с 06:00 до 20:00.

Отметим, украинская сторона уже несколько лет пытается ввести в эксплуатацию КПВВ "Золотое", который на сегодня является единственным автомобильным пунктом пропуска в Луганской области. По состоянию на апрель все было готово к запуску этого КПВВ, однако представители так называемой "Луганской народной республики" продолжают блокировать дополнительный коридор.  

В частности, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник настаивает на согласовании открытия "Золотого" на уровне минской контактной группы по Донбассу. Свою позицию боевики аргументируют тем, что в этом районе постоянно идут боевые действия, которые угрожают безопасности мирных жителей. Украинская сторона, в свою очередь, обвиняет "ЛНР" в срыве запуска КПВВ из-за того, что с оккупированной стороны до сих пор не разминировали территорию.

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