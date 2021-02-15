Кабмин упростил условия программы доступной ипотеки: что изменилось

Кабинет министров на заседании 15 февраля внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов. Постановлением существенно упрощаются критерии для заемщиков.
Об этом сообщает пресс-служба Минфину.
Из Порядка исключается определение категорий лиц, которые могут быть заемщиками. А именно: теперь, чтобы стать участником программы "Доступная ипотека" под 7%, необязательно находиться на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, врачом или работником бюджетной сферы.
Также отменено требование о непревышении обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.
Согласно изменениям, на получение государственных денег смогут рассчитывать любые граждане, которые не имеют в собственности или собственности семьи объектов жилой недвижимости и/или действующих договоров финансирования (инвестирования) строительства жилой недвижимости и/или имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, если их общая площадь превышает 50 кв метров на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. метров - на каждого следующего члена семьи.
Кроме того, увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи с 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе, где расположен предмет ипотеки.
Напомним, в декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном - 16,9%. Год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.
Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых. По таким ставкам жилищный кредит можно будет взять во второй половине 2021 года.