Уряд спростив умови програми доступної іпотеки: що змінилося

Кабінет міністрів 15 лютого вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постановою суттєво спрощуються критерії для позичальників.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
З Порядку виключається визначення категорій осіб, які можуть бути позичальниками. А саме: тепер, щоб стати учасником програми "Доступна іпотека" під 7%, необов’язково перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім’єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком чи працівником бюджетної сфери.
Також скасовано вимогу щодо неперевищення забезпечення житлом на рівні 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї або проживання в гуртожитку мешканцями аварійних та ветхих будинків.
Згідно зі змінами на отримання державних коштів зможуть розраховувати будь-які громадяни, які не мають у власності чи власності сім’ї об’єктів житлової нерухомості та/або чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, якщо їх загальна площа перевищує 50 кв. метрів на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 20 кв. метрів - на кожного наступного члена сім’ї.
Окрім того, збільшується максимально допустимий розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім’ї з 5-кратного до 10-кратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні України, де розташований предмет іпотеки.
Нагадаємо, у грудні 2020 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14% на первинному - 16,9%. Рік тому, в грудні 2019 року, ставки за іпотекою становили 20,6% на вторинному та 21,5% на первинному.
Відзначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під 5% річних. За такими ставками житловий кредит можна буде взяти у другій половині 2021 року.