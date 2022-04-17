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Кабмин упростил регистрацию лекарственных средств во время войны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 17 апреля 2022 13:50
Кабмин упростил регистрацию лекарственных средств во время войны Фото: регистрация лекарств во время войны будет упрощенной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес ряд изменений в процедуры государственной регистрации и перерегистрации лекарственных средств и их оборота на период действия военного положения. Изменения смягчат регуляторную нагрузку на фармацевтический рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, среди изменений:

  • утвержден Порядок экстренной государственной регистрации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов, препаратов крови, поставляемых в Украину во время военного положения, под обязательства. Это позволит срочно регистрировать лекарственные средства (кроме тех, что из страны-агрессора) для обеспечения только лечебных учреждений Украины без права продажи;
  • введены изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств: подавать заявления на регистрационные процедуры, материалы регистрационного досье и другие документы можно в электронном виде. Это упростит процессы регистрации, поскольку некоторые компании-заявители работают за пределами своих офисов;
  • продлено действие регистрационных удостоверений на лекарственные средства, в том числе тех, которые подлежат закупке по результатам закупочной процедуры через международные организации и ГП "Медицинские закупки Украины" за государственные средства, срок действия которых истек в период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения. После окончания военного положения их перерегистрация будет проводиться в обычном режиме;
  • внесены изменения в Порядок проведения государственного контроля качества лекарственных средств, ввозимых в Украину, которые упростят процедуру выдачи заключений о качестве лекарственных средств. Также разрешено ввозить зарегистрированные лекарственные средства в иностранной упаковке для их дальнейшей продажи.

"Принятые изменения смягчат регуляторная нагрузка на субъекты фармацевтического рынка и дадут возможность использовать все доступные возможности для поставки и производства лекарственных средств, а также будут способствовать оперативному наполнению рынка и обеспечению необходимыми лекарственными средствами всего населения Украины и лечебно-профилактических учреждений необходимыми препаратами с сохранением их качества, эффективности и безопасности", - говорится в сообщении.

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