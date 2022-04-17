Уряд спростив реєстрацію лікарських засобів під час війни
Кабінет міністрів України ухвалив низку змін до процедур державної реєстрації та перереєстрації лікарських засобів та їх обігу на період дії воєнного стану. Зміни пом’якшать регуляторне навантаження на фармацевтичний ринок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Зокрема, серед змін:
- затверджено Порядок екстреної державної реєстрації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, препаратів крові, що постачаються в Україну протягом введення воєнного стану, під зобов’язання. Це дасть змогу терміново реєструвати лікарські засоби (крім тих, що походять з країни-агресора) для забезпечення саме лікувальних установ України без права продажу;
- запроваджено зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів: подавати заяви на реєстраційні процедури, матеріали реєстраційного досьє та інші документи можна в електронному вигляді. Це спростить процеси реєстрації, оскільки деякі компанії-заявники працюють за межами своїх офісів;
- продовжено дію реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, в тому числі тих, які підлягають закупівлі за результатами закупівельної процедури через міжнародні організації та ДП "Медичні закупівлі України" за державні кошти, строк дії яких закінчився в період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану. Після закінчення воєнного стану їх перереєстрація буде проводитися в звичайному режимі;
- внесено зміни до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, які спростять процедуру видачі висновків про якість лікарських засобів. Також дозволено ввозити зареєстровані лікарські засоби в іноземній упаковці для їх подальшого продажу.
"Ухвалені зміни пом’якшать регуляторне навантаження на суб'єкти фармацевтичного ринку та дадуть змогу використати всі доступні можливостей для постачання та виробництва лікарських засобів, а також сприятимуть оперативному наповненню ринку і забезпеченню необхідними лікарськими засобами усього населення України та лікувально-профілактичних закладів необхідними препаратами із збереженням їх якості, ефективності та безпеки", - йдеться в повідомленні.
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