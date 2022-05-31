Кабмин упростил процесс усыновления в Украине: что изменилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По информации ведомства, теперь консультации по усыновлению ребенка можно будет провести в онлайн-формате.

"По результатам консультации человек сможет либо убедиться в своем желании и способности быть усыновителем, либо выбрать другую форму семейного воспитания - опеку, приемную семью, детский дом семейного типа, семью патронатного воспитателя, или сделать вывод о преждевременности своего решения", - говорится в сообщении министерства.

В то же время граждане, желающие усыновить ребенка, смогут подать заявку не только в бумажной форме, но и в электронной. Это можно будет сделать через личный кабинет на Едином государственном вебпортале электронных услуг. В заявку нужно будет прикрепить документы, сгенерированные из разных баз данных, государственных реестров и информационных систем.

При этом справку о прохождении курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, прикреплять не нужно, ведь она автоматически предоставляется соответствующей службе по делам детей.