Кабмин упростил процесс усыновления в Украине: что изменилось
Кабинет министров утвердил решение, которое упрощает процедуру подачи документов для усыновления ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
По информации ведомства, теперь консультации по усыновлению ребенка можно будет провести в онлайн-формате.
"По результатам консультации человек сможет либо убедиться в своем желании и способности быть усыновителем, либо выбрать другую форму семейного воспитания - опеку, приемную семью, детский дом семейного типа, семью патронатного воспитателя, или сделать вывод о преждевременности своего решения", - говорится в сообщении министерства.
В то же время граждане, желающие усыновить ребенка, смогут подать заявку не только в бумажной форме, но и в электронной. Это можно будет сделать через личный кабинет на Едином государственном вебпортале электронных услуг. В заявку нужно будет прикрепить документы, сгенерированные из разных баз данных, государственных реестров и информационных систем.
При этом справку о прохождении курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, прикреплять не нужно, ведь она автоматически предоставляется соответствующей службе по делам детей.
Напомним, ранее стало известно, что для украинцев упростили процедуру получения важного документа - справки о несудимости, чтобы они могли без проблем трудоустроиться как в Украине, так и за рубежом.
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