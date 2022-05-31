Кабмін спростив процес усиновлення в Україні: що змінилося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За інформацією відомства, відтепер консультації щодо усиновлення дитини можна буде провести в онлайн-форматі.

"За результатами консультації людина зможе або впевнитись у своєму бажанні та спроможності бути усиновлювачем, або обрати іншу форму сімейного виховання - опіку, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, сім’ю патронатного вихователя, або зробити висновок щодо передчасності свого рішення", - сказано в повідомленні міністерства.

В той же час громадяни, які хочуть усиновити дитину, зможуть подати заявку не тільки в паперовій формі, але і в електронній. Це можна буде зробити через особистий кабінет на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг. У заявку потрібно буде прикріпити документи, згенеровані з різних баз даних, державних реєстрів та інформаційних систем.

При цьому довідку про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування прикріплювати не потрібно, адже вона автоматично надається відповідній службі у справах дітей.