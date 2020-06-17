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Кабмин упростил получение "доступных кредитов"

Новости » Финансы     17.06.2020 - 15:52
Кабмин упростил получение "доступных кредитов"
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Среди прочего, снимается ограничение по максимальной сумме кредита

Кабинет Министров принял постановление, которым изменяется порядок предоставления так называемых "доступных кредитов 5-7-9%" для бизнеса. Снято нексолько ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, в правительстве решили смягчить требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса в предыдущем налоговом периоде.

Кроме этого, решено:

  • снять ограничения относительно направлений использования денег, полученных для финансирования оборотного капитала;
  • снять ограничения по максимальной сумме кредита в рамках программы, оставив ограничения только по размеру госпомощи;
  • привести формулу расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков, который позволяет им обеспечивать выполнение программы "Доступные кредиты "5-7-9%".

Отмечается, что бизнес сможет обратиться за получением кредитов по новым правилам после внесения Советом Фонда развития предпринимательства соответствующих изменений в программу и обновления соглашений с уполномоченными банками.

В Кабмине добавили, что на 15 июня в рамках этой программы заключили 639 кредитных договоров на сумму 404,8 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что банки одобряют только одну из 40 заявок на дешевые кредиты.

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составили 36,9% годовых, что на что на 1,0 в. п. ниже, чем в апреле (37,9%).

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныкредит
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