Кабмін спростив отримання "доступних кредитів"

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Серед іншого, знімається обмеження по максимальній сумі кредиту

Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою змінюється порядок надання так званих "доступних кредитів 5-7-9%" для бізнесу. Знято кілька обмежень.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Так, в уряді вирішили пом'якшити вимоги щодо обов'язкової прибутковості діючого бізнесу у попередньому податковому періоді.

Крім цього, вирішено:

зняти обмеження щодо напрямів використання грошей, отриманих для фінансування оборотного капіталу;

зняти обмеження по максимальній сумі кредиту в рамках програми, залишивши обмеження тільки за розміром держдопомоги;

навести формулу розрахунку базової процентної ставки у відповідність з рівнем операційних витрат банків, яка дозволяє їм забезпечувати виконання програми "Доступні кредити "5-7-9%"

Зазначається, що бізнес зможе звернутися за отриманням кредитів за новими правилами після внесення Радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін в програму та поновлення угод з уповноваженими банками.

У Кабміні додали, що на 15 червня в рамках цієї програми уклали 639 кредитних договорів на суму 404,8 млн гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що банки схвалюють лише одну з 40 заявок на дешеві кредити.

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2020 року в національній валюті склали 36,9% річних, що на що на 1,0 п. п. нижче, ніж у квітні (37,9%).

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Автор: Максим Зайченко