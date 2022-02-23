Кабмин упростил пересечение границы для украинцев, которые возвращаются домой

По его словам, отменено требование обязательной самоизоляции и установке приложения "Вдома" или обсервации. Это касается граждан Украины, которые не имеют документы о прививках, отрицательный тест на COVID-19 или справки о выздоровлении.

"Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь "ковидные" документы: "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса", - отметил Ляшко.

Кроме того, отменен запрет на въезд для иностранцев, которые прибывают из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание распространения штамма коронавируса "Омикрон". Граждане Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были пройти обязательную самоизоляцию.