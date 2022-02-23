Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому

За його словами, скасовано вимогу обов'язкової самоізоляції та встановлення додатка "Вдома" або обсервації. Це стосується громадян України, які не мають документи про щеплення, негативний тест на COVID-19 або довідки про одужання.

"Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов'язані мати "ковідні" документи: "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 або сертифікат про одужання від коронавірусу", - зазначив Ляшко.

Крім того, скасовано заборону на в'їзд для іноземців, які прибувають з країн Південної Африки. Раніше така норма діяла, щоб уникнути поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Громадяни України, які перебували в цих країнах більше 7 днів, мали пройти обов'язкову самоізоляцію.