Кабмин упростил пересечение границы для украинцев, которые возвращаются домой
Кабинет министров упростил пересечение границы для украинцев, которые возвращаются домой. Теперь они не будут отправляться на самоизоляцию, независимо от того, из какой страны возвращаются и имеют ли COVID-документы.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, отменено требование обязательной самоизоляции и установке приложения "Вдома" или обсервации. Это касается граждан Украины, которые не имеют документы о прививках, отрицательный тест на COVID-19 или справки о выздоровлении.
"Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь "ковидные" документы: "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса", - отметил Ляшко.
Кроме того, отменен запрет на въезд для иностранцев, которые прибывают из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание распространения штамма коронавируса "Омикрон". Граждане Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были пройти обязательную самоизоляцию.
Напомним, РБК-Украина расписало алгоритм действий для тех, кто хочет выехать с оккупированного Донбасса на подконтрольную Украине территорию.