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Кабмин упростил пересечение границы для украинцев, которые возвращаются домой

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Киев, Среда 23 февраля 2022 18:23
Кабмин упростил пересечение границы для украинцев, которые возвращаются домой Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Кабинет министров упростил пересечение границы для украинцев, которые возвращаются домой. Теперь они не будут отправляться на самоизоляцию, независимо от того, из какой страны возвращаются и имеют ли COVID-документы.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, отменено требование обязательной самоизоляции и установке приложения "Вдома" или обсервации. Это касается граждан Украины, которые не имеют документы о прививках, отрицательный тест на COVID-19 или справки о выздоровлении.

"Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь "ковидные" документы: "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса", - отметил Ляшко.

Кроме того, отменен запрет на въезд для иностранцев, которые прибывают из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание распространения штамма коронавируса "Омикрон". Граждане Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были пройти обязательную самоизоляцию.

Напомним, РБК-Украина расписало алгоритм действий для тех, кто хочет выехать с оккупированного Донбасса на подконтрольную Украине территорию.

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Кабинет Министров Украины Виктор Ляшко
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