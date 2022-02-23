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Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому

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Київ, Середа 23 лютого 2022 18:23
Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Кабінет міністрів спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому. Тепер вони не будуть відправлятися на самоізоляцію, незалежно від того, з якої країни повертаються і чи мають COVID-документи.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, скасовано вимогу обов'язкової самоізоляції та встановлення додатка "Вдома" або обсервації. Це стосується громадян України, які не мають документи про щеплення, негативний тест на COVID-19 або довідки про одужання.

"Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов'язані мати "ковідні" документи: "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 або сертифікат про одужання від коронавірусу", - зазначив Ляшко.

Крім того, скасовано заборону на в'їзд для іноземців, які прибувають з країн Південної Африки. Раніше така норма діяла, щоб уникнути поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Громадяни України, які перебували в цих країнах більше 7 днів, мали пройти обов'язкову самоізоляцію.

Нагадаємо, РБК-Україна розписало алгоритм дій для тих, хто хоче виїхати з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію.

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Кабінет Міністрів України Віктор Ляшко
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