Кабмін спростив ідентифікацію переселенців: що зміниться

Фото: ідентифікацію для переселенців спростили (freepik.com)

Уряд автоматизував обмін даними між Мінсоцполітики та Держприкордонслужбою

Кабінет міністрів спростив ідентифікацію переселенців. Уряд автоматизував обмін даними між Мінсоцполітики та Держприкордонслужбою.

Про це повідомляє урядовий портал.

Зокрема, на засіданні 27 травня КМУ підтримав запровадження автоматизованого обміну інформацією між цими відомствами про громадян України, які перетинали державний кордон України або в’їжджали на тимчасово окуповані території/виїжджали з таких територій.

"Завдяки такому обміну інформацією буде здійснюватися державний контроль за додержанням вимог законодавства під час визначення права громадян на призначення (отримання) державних виплат, а також виявлення можливих зловживань або фактів надання недостовірних даних, що призводить до нецільового використання бюджетних коштів на зазначені цілі", - вказано у повідомленні.

Постанова передбачає, що обмін даними здійснюватиметься через систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів у порядку визначеному законодавством, а до підключення до таких систем - у порядку, визначеному спільним рішенням цих органів.

Нагадаємо, раніше Кабмін заборонив припинення соціальних виплат переселенцям на період карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, у лютому уряд схвалив програму житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб і осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

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Автор: Юлия Струк