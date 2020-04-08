Кабмин упростил экспорт украинского оружия и военной техники

Субъекты хозяйствования смогут устанавливать внешние цены на товары военного назначения по согласованию с "Укроборонпромом"
Кабинет министров Украины упростил экспорт украинского оружия и военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Так, на заседании правительства было принято решение отменить обязательства субъектов хозяйствования, которым предоставлены полномочия на экспорт товаров военного назначения, осуществлять маркетинг рынка сбыта и устанавливать внешние цены на товары военного назначения по согласованию с "Укроборонпромом".
Теперь субъекты хозяйствования, получившие полномочия на экспорт военной продукции, получат право полноценного самостоятельного выхода на внешние рынки без согласования цен и маркетинговой политики с госконцерном.
Реализация постановления позволит:
Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" планирует расширить экспорт вооружения в страны Южной Америки на фоне американских санкций против Российской Федерации за ее вмешательство в военный конфликт в Венесуэле.
Кроме того, экспорт европейской военной техники и оборудования будет осуществляться по новым ужесточенным правилам.