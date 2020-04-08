Кабмин упростил экспорт украинского оружия и военной техники

Кабинет министров Украины упростил экспорт украинского оружия и военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, на заседании правительства было принято решение отменить обязательства субъектов хозяйствования, которым предоставлены полномочия на экспорт товаров военного назначения, осуществлять маркетинг рынка сбыта и устанавливать внешние цены на товары военного назначения по согласованию с "Укроборонпромом".

Теперь субъекты хозяйствования, получившие полномочия на экспорт военной продукции, получат право полноценного самостоятельного выхода на внешние рынки без согласования цен и маркетинговой политики с госконцерном.

Реализация постановления позволит:

демонополизировать процессы внешнего ценообразования;

создать равные условия для самостоятельного осуществления внешнеэкономической деятельности;

устранить искусственные барьеры, которые приводят к излишнему расходованию ресурсов и времени предприятиями оборонно-промышленного комплекса;

повысить конкурентоспособность отечественной продукции военного назначения на международном рынке вооружения и военной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" планирует расширить экспорт вооружения в страны Южной Америки на фоне американских санкций против Российской Федерации за ее вмешательство в военный конфликт в Венесуэле.

Кроме того, экспорт европейской военной техники и оборудования будет осуществляться по новым ужесточенным правилам.