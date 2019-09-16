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Евросоюз усилил контроль над экспортом оружия

Новости » Политика    16.09.2019 - 18:41
Евросоюз усилил контроль над экспортом оружия
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

ЕС принял решение, чтобы "всплески международной агрессии"

С сегодняшнего дня экспорт европейской военной техники и оборудования будет осуществляться по новым ужесточенным правилам. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт ЕС.

В понедельник, 16 сентября, соответствующее решение принял Совет ЕС. Правки общей позиции от 8 декабря 2008 года в отношении контроля над экспортом оружия в Совете объясняют желанием сотрудничать в рамках общей внешней политики со странами-партнерами. Также на появление обновленной версии Общей позиции от 2008 года повлиял ряд событий на европейском и международном уровнях. Одно из них - вступление в силу Договора о торговле оружием (АТТ) от 24 декабря 2014 года.

Основная цель ATT - установить наивысшие стандарты в вопросах урегулирования международной торговли оружием, а также предотвратить и искоренить варианты нелегальных продаж.

"Поддержка и реализация высоких общих стандартов в области экспорта военной техники и оборудования поспособствует укреплению сотрудничества между государствами-членами ЕС, а также предотвратит всплески международной агрессии и региональной нестабильности", - говорится в сообщении на сайте ЕС.

Напомним, в июне сообщалось, что Германия одобрила поставки оружия на более 1 млрд евро для стран-участниц альянса под руководством Саудовской Аравии, которые принимают участие в войне в Йемене.

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