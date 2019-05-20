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"Укроборонпром" планирует расширить экспорт вооружения в Южную Америку

Новости » Экономика    20.05.2019 - 19:11
"Укроборонпром" планирует расширить экспорт вооружения в Южную Америку
Иллюстративное фото (facebook.com/ukroboronprom)

В "Укроборонпроме" планируют наладить сотрудничество со странами Южной Америки

ГК "Укроборонпром" планирует расширить экспорт вооружения в страны Южной Америки на фоне американских санкций против России за ее вмешательство в военный конфликт в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Украина имеет уникальный шанс закрепиться на рынке вооружений и военных технологий Южной Америки. Введение санкций США против РФ за вмешательство в конфликт в Венесуэле заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укроборонпроме" планируют наладить сотрудничество со странами Южной Америки, поставляя туда технику, вооружение и авиационные технологии. Также Украина планирует принять участие в модернизации самолетов Ан-32, состоящих на вооружении Перу, вертолетов "Ми" и артиллерийских систем.

Напомним, ранее Министерство финансов США ввело санкции против РФ, в частности в отношении спецотряда "Терек" Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева в рамках "закона Магнитского".

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Новости Украины Российская ФедерацияУкроборонпромСанкции
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