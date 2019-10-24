Кабмин упрощает регистрацию фактов рождения и смерти в ОРДЛО

Кабинет министров Украины упростит регистрацию фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, постановлением "О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 9 января 2013 №9", принятом на заседании правительства 23 октября, урегулирована процедура рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донбасса.

Указано, что постановление было разработано в связи с принятием закона от 18 января 2018 года №2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", которым предусмотрено, что деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях, противоречит нормам международного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких правовых последствий, кроме документов, которые подтверждают факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях.

Предусматривается, что вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти в ОРДЛО будет рассматривать специально созданная комиссия.

"Она будет иметь инструменты для того, чтобы за каждым обращением выяснить действительные обстоятельства дела и выдать соответствующее заключение, которое будет служить основанием для регистрации органом ГРАГС рождения или смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин обязал "Нафтогаз" не учитывать задолженность за газ потребителей, проживающих на территории временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что концепции нового закона об особом статусе Донбасса пока нет.